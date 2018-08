’Ullrich opgepakt na mishandeling prostituee’

De 44-jarige Duitser, in 1997 winnaar van de Tour de France, is in de nacht van donderdag op vrijdag in Frankfurt opgepakt, nadat hij in een hotelsuite een prostituee zou hebben mishandeld. Dat meldt BILD.

Ullrich wilde blijkbaar nog een keer de bloemetjes buiten zetten, voordat hij vandaag in therapie zou gaan. De voormalig wielrenner was donderdag vanuit Mallora, waar hij woont, naar Duitsland gevlogen om zich te laten behandelen aan een drank- en drugsverslaving.

Vorige week barsste de bom rond Ullrich na een incident in de tuin van zijn buurman. Ook toen belandde hij in de cel. De rechter legde hem vervolgens een contactverbod op.

BILD had donderdag vlak voor vertrek naar Frankfurt nog contact met Ullrich, die zeer goed goed geluimd was. „Ik heb er een goed gevoel over. Ik voel me lekker. Dit wordt een nieuwe start”, stelde hij nog vol vertrouwen.