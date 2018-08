PSV heeft beet bij PEC Zwolle

De Eindhovenaren hebben al een akkoord met PEC en zijn het ook eens geworden met de speler, maar de 23-jarige middenvelder moet nog wel een medische keuring ondergaan.

„Ik kijk er ontzettend naar uit om op een hoger niveau aan de slag te gaan”, aldus Thomas op de site van PSV.

Thomas, die in het Mac3Park Stadoin een contract tot medio 2019 had, kwam het afgelopen seizoen ijzersterk voor de dag bij PEC. In het klassement Voetballer van het Jaar eindigde de Kiwi zelfs op een gedeelde vierde plaats.

„Ik heb bij Zwolle ontzettend veel geleerd. Dat ik nu bij een topclub als PSV mag laten zien wat ik in mijn mars heb, is fantastisch. Hier was ik aan toe.”

Verbindingsspeler

PSV was al langere tijd op zoek naar een middenvelder en had ook de Mexicaan Erick Gutierrez van Pachuca op het oog.

Interim technisch manager John de Jong is tevreden met het binnenhalen van Thomas. „Ryan is een typische verbindingsspeler op het middenveld. We volgen hem al langere tijd. Hij is klaar voor een stap omhoog.”

Openheid

PSV en PEC hebben bewust besloten om de transfer al vóór de medische keuring bekend te maken. „PEC Zwolle speelt vanavond tegen sc Heerenveen. De afwezigheid van Thomas zou leiden tot speculatie en daar is niemand bij gebaat. Dan kiezen we liever voor openheid.”

Beste uitkomst

Thomas voetbalde de afgelopen vijf jaar 143 officiële duels voor PEC Zwolle, dat vrijdag het nieuwe seizoen in de eredivisie aftrapt met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen.

„Natuurlijk is het jammer dat Ryan uitgerekend vandaag vertrekt”, beseft technisch directeur Gerard Nijkamp van PEC Zwolle.

„Toch is dit voor beide partijen de beste uitkomst. Ryan zelf is toe aan een volgende stap en voor PEC Zwolle biedt deze transfer mogelijkheden om de club zowel binnen als buiten de lijnen verder te ontwikkelen. Daarnaast is het tekenend voor de groei van PEC Zwolle, dat we in staat zijn om spelers te verkopen aan de regerend landskampioen van Nederland.”