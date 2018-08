Klaassen ziet kansen met Werder

Kwalificatie voor Europees voetbal behoort dit jaar zeker tot de mogelijkheden, zegt de 25-jarige Nederlander in een interview met de site deichstube.de.

„We hebben in ieder geval echt een goede groep, met veel ervaren en veel jonge spelers. Dat is een goede mengeling”, aldus de van Everton overgekomen speler.

„Europa is mogelijk”, schat hij de kansen in van Werder dat afgelopen seizoen elfde werd in de Bundesliga.

Een goed resultaat komt evenwel niet zomaar. „We kunnen niet even met onze vingers knippen en dan is het gelukt. Het wordt hard werken.”

Werder speelt volgende weekeinde een bekerduel tegen VfR Wormatia Worms en een week later wacht het eerste competitieduel tegen Hannover.