Warm welkom voor Tour-winnaar Thomas in Wales

Thomas is weer thuis en dat heeft hij geweten. De eerste Tour-winnaar uit Wales ooit werd in de straten van Cardiff opgewacht door een dolenthousiaste en vooral talrijke menigte.

’G’ groette een eerste keer het publiek op zijn fiets, waarna hij de menigte vanaf een podium toesprak. „De steun die ik de voorbije weken van jullie heb gekregen, was al waanzinnig. Maar dit overtreft mijn stoutste verwachtingen. Ik had gedacht dat alleen mijn vrouw en hond mij zouden opwachten. Nee, eerlijk, ik heb hier geen woorden voor. Ja, ik dacht dat mijn Tour-zege wat zou losmaken maar niet dat wat ik nu zie. In de Tour zie je veel fans met vlaggen maar wat ik vandaag meemaak, is bonkers.”

Het is nog altijd niet duidelijk voor welk team hij komend seizoen zal rijden. Zijn contract bij Team Sky loopt af en hij heeft nog altijd geen nieuwe verbintenis ondertekend. Maar de Tourwinnaar heeft er het volste vertrouwen dat hij binnenkort een nieuwe verbintenis kan tekenen bij zijn huidige werkgever. „Ik weet dat er een grote meeting gepland stond bij Team Sky. Ik ben blij waar ik ben en hoop weldra met goed nieuws te kunnen komen.”