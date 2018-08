PSV met superfitte selectie klaar voor seizoen

FC Utrecht is zaterdag de eerste tegenstander van de landskampioen en de nieuwe Eindhovense trainer Mark van Bommel beschikt over een fitte selectie. ,,Ze zijn superfit, dat wijzen de data ook uit. Daarmee win je geen wedstrijden, maar het is wel een voorwaarde om wedstrijden te winnen'', blikt hij vooruit op het treffen in eigen huis.

Hirving Lozano liep dinsdag op het trainingsveld een lichte blessure op maar is weer fit en zit gewoon bij de selectie zaterdag. Voor middenvelder Ryan Thomas komt de wedstrijd te vroeg. Vrijdagochtend werd bekend dat hij overkomt van PEC Zwolle naar Eindhoven maar hij moet nog wel medisch gekeurd worden.

Ook Utrecht begint het seizoen met een fitte selectie maar moet wel een paar bepalende spelers missen. Zakaria Labyad vertrok naar Ajax en Yassin Ayoub stapte over naar Feyenoord. Trainer Jean-Paul de Jong kijkt echter met vertrouwen vooruit.