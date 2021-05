Go Ahead Eagles bibbert in Rotterdam

De wedstrijd De Graafschap-Helmond Sport werd door een wolkbreuk in Doetinchem stilgelegd en om 22.00 uur, toen de andere drie wedstrijden al waren afgelopen, weer hervat. Go Ahead Eagles stond op dat moment virtueel tweede.

Excelsior heeft als service aan de gasten het ESPN-verslag van De Graafschap-Helmond Sport op de grote schermen in het stadion aangezet. „Dit wordt een uur bibberen. Het is echt zenuwslopend”, aldus trainer Kees van Wonderen, die niet wist of Go Ahead de hele wedstrijd zou gaan staan afwachten.

„Dan heb je het gevoel, dat je staat te wachten tot die goal valt. Misschien gaan we gewoon in de bus naar Deventer. Als we geen tweede worden, spelen we zaterdag alweer de eerste wedstrijd in de play-offs.”

Van Wonderen is niet boos over de gang van zaken. „Dit is overmacht. De KNVB kan ook moeilijk de andere wedstrijden stilleggen.” Algemeen directeur Jan Willem van Dop van Go Ahead Eagles geeft aan dat er contact is geweest met de KNVB en met collega-directeur Manders van NAC Breda. „Er blijken geen regels te zijn voor deze situatie. Dan moet de KNVB een beslissing nemen. We hebben er begrip voor dat de bond het zo heeft opgelost en zullen daarom ook geen protest aantekenen, ongeacht de afloop van deze avond. Ze hebben het protocol voor het hervatten van een wedstrijd al uitgebreid. Normaal moet dat in dertig minuten gebeuren en daar hebben ze negentig minuten van gemaakt.”