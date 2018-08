VIDEO - Renner juicht te vroeg bij finish

Hij juichte in de Ronde van Utah een rondje te vroeg en besefte al snel dat hij de mist inging.

De eerste rit in lijn van de Ronde van Utah bracht de renners eerder deze week van Cedar City naar Cedar City. Het peloton maakte eerst een rondje door de wonderbaarlijke natuur van de staat Utah om daarna in Cedar City nog drie rondjes af te werken. Easter kwam in volle finale met twee vluchtgenoten voorop maar had duidelijk problemen met het aantal nog af te leggen rondjes.

De 26-jarige Amerikaan dacht bij het ingaan van de laatste ronde dat er al gespurt werd om de bloemen en plaatste in de laatste vijftig meter een ultieme versnelling en maakte het traditionele zegegebaar. Maar hij voelde al meteen nattigheid, gezien het passieve gedrag van zijn medevluchters én het feit dat er niemand klaarstond om hem op te wachten. De vreugde maakte snel plaats voor ontgoocheling en een lichte vorm van schaamte. Easter eindigde uiteindelijk als 78ste op meer dan een minuut van ritwinnaar Travis McCabe, duidelijk nog niet bekomen van zijn blunder.