Van Bronckhorst: ’Het is een grote klap geweest’

Over twee dagen wacht een duel met De Graafschap in Doetinchem.

„Het is een grote klap geweest voor ons”, zei Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst over de dramatische avond in Zilina. „Maar vandaag sluiten we deze wedstrijd af en gaan we ons richten op komende zondag. De knop moet om.”

In Slowakije keek Feyenoord halverwege de wedstrijd al tegen een 3-0-achterstand aan. Achteraf spraken de spelers van een wanprestatie. „Alles wat we donderdag qua spel en instelling niet hadden, hebben we zondag nodig om tot een goed resultaat te komen. We willen de competitie goed starten, dat is nu het enige dat telt”, aldus Van Bronckhorst op de luchthaven van Bratislava.

„Zij zullen vol voor een goed resultaat gaan en daar moeten wij op de juiste wijze mee omgaan. In dat opzicht moeten we laten zien dat we geleerd hebben van de wedstrijd tegen Trencín.”

De Graafschap-Feyenoord begint zondag om 14.30 uur.