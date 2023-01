Vertrek Madueke levert Til basisplaats op bij PSV

Kopieer naar clipboard

Guus Til mag zaterdagavond weer eens in de basis starten bij PSV. Ⓒ ANP/HH

Guus Til begint, in de thuiswedstrijd tegen Vitesse, voor het eerst sinds drie maanden weer in het basiselftal bij PSV in de Eredivisie. Voor de middenvelder is een plek vrijgekomen na het vertrek eerder deze week van aanvaller Noni Madueke naar Chelsea. Til deed 23 oktober bij FC Groningen (4-2 verlies) voor het laatst vanaf het begin mee in de competitie.