Feyenoord verhuurt Naoufal Bannis aan FC Dordrecht

De drie talenten maakten deel uit van de selectie van Feyenoord onder 21, maar trainden ook regelmatig mee met de hoofdmacht.

De 18-jarige Bannis mocht dit seizoen al zes keer invallen in de Eredivisie. Hij maakte begin november in de blessuretijd het winnende doelpunt in de uitwedstrijd tegen FC Emmen: 2-3. Vlak daarna verlengde Bannis zijn contract tot de zomer van 2023.

„Door de coronacrisis staat de Onder 21-competitie vooralsnog stil, dus biedt deze verhuurconstructie uitkomst en perspectief”, zegt technisch directeur Frank Arnesen. „Niet in de laatste plaats omdat assistent-trainer Koen Stam de jongens bij FC Dordrecht mede gaat begeleiden. Zo blijven we actief betrokken bij de verdere ontwikkeling van onze beloften.”

