Harrie Lavreysen met overmacht Europees kampioen

Net als in Izu rekende de Brabander in de finale af met Jeffrey Hoogland. In de finale bleek Lavreysen twee keer veel te sterk. Lavreysen is ook wereldkampioen op dit onderdeel.

Twee jaar geleden was Hoogland in Apeldoorn in de finale van de sprint bij het EK nog te sterk voor Lavreysen. Vorig jaar deed Nederland vanwege de uitbraak van het coronavirus niet mee aan de Europese kampioenschappen.

Lavreysen, Hoogland en Roy van den Berg grepen met z’n drieën ook al de Europese titel op de teamsprint. Op de kilometer tijdrit was Hoogland later in het toernooi superieur.