Ajax-aanvoerder Tadic kraakt staken duels

Zondag vloog het vuurwerk de ex-FC Groningen-speler om de oren en werd het duel na negen minuten gestaakt. Dinsdagmiddag kon hij in alle rust zijn corners – en na achttien minuten zelfs een strafschop – trappen. „Ik vind het niks, omdat het veel leuker is als er fans zijn. Zelfs als ze dingen doen die niet horen en naar me schreeuwen”, vervolgde Tadic zijn ’statement’.

„In Holland is het soms normaal om van een muis (mug, red.) een olifant te maken.. Als je iedere wedstrijd voor elk gegooid bekertje staakt, wordt er in sommige landen helemaal niet meer gevoetbald. In Servië bijvoorbeeld? Ja, precies. We moeten het hierover hebben. Ik heb zondag foto’s van huilende kinderen gezien. Dat maakt me verdrietig, omdat wij als spelers ze willen motiveren op een gegeven moment óók professioneel voetballer te zijn.”

"Nu krijgen de daders aandacht en maken we kleine kinderen die hun idolen willen zien verdrietig"

De woede van de Serviër richt zich op de hooligans die FC Groningen-Ajax zondag verpestten. „Door een paar gasten kunnen wij niet voetballen en zijn wij niet in staat om kinderen blij te maken.”

Tadic in gesprek met scheidsrechter Jeroen Manschot. Ⓒ ANP

Tadic vindt het onzin dat de KNVB duels in het betaalde voetbal door de scheidsrechters laat staken zodra er iets op het veld belandt. „Dit is onmogelijk. Ik ben het ermee eens dat er een statement wordt afgegeven. Maar niet op deze manier. Nu krijgen de daders de aandacht die ze willen en maken we kleine kinderen die hun idolen willen zien verdrietig. Ze hebben negen minuten van FC Groningen-Ajax gezien. Welke boodschap geef je daarmee af? Ik begrijp het niet en vind het belachelijk. Maak dat vak leeg of hang een net op en voetbal door voor de fans. Nu moesten we terugkomen naar Groningen.”

Ups en downs

Het spel van Ajax leed daar volgens Tadic onder. „Het was moeilijk, mentaal zwaar. Het ging om de drie punten, maar in de wedstrijd zag je veel ups and downs”, doelde hij op zijn 0-1 vanaf de strafschopstip, de gelijkmaker van Florian Krüger (1-1), de bevrijdende doelpunten van Brian Brobbey en Jurriën Timber (1-3) en de aansluitingstreffer van Laros Duarte (2-3), die de Amsterdammers alsnog lieten billenknijpen.

Met zijn treffers en assists is Tadic op dit moment weer de meest waardevolle speler van de Eredivisie. Het verbaast hem niet. „Hoe kan ik dit zeggen zonder arrogant te zijn? Maar ik vind het normaal, omdat het elk jaar hetzelfde is, ook in dit slechte seizoen. Net als bij het hele team ging het dit seizoen bij mij met vallen en opstaan. De statistieken maken me ook maar een beetje blij, want ik ben een teamspeler. En dit jaar winnen we geen prijzen.”

"Ik heb ongelooflijk veel mooie herinneringen aan Groningen"

Dat zijn oude werkgever FC Groningen is veroordeeld tot de Keuken Kampioen Divisie vindt Tadic erg. „Ik heb ongelooflijk veel mooie herinneringen aan de stad en de club. Het waren twee prachtige jaren, waarin FC Groningen mij als speler heeft gevormd. Ik hoop en weet eigenlijk wel zeker dat Henk Veldmate, de scout die ze van Ajax hebben afgepakt, en hun volgende coach Dick Lukkien de club weer terugbrengen naar de Eredivisie. FC Groningen verdient dat.”