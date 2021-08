Jens Toornstra over Feyenoord-uitblinker Luis Sinisterra: ’Gezien hoe soepel hij in zijn heupen is?’

„Mooi hè”, zei Jens Toornstra over zijn gevierde ploeggenoot. „En heb je gezien hoe soepel hij in zijn heupen is? Hopelijk maakt hij dit seizoen nog veel dansjes na een doelpunt. Dat zou betekenen dat het goed blijft gaan met Feyenoord. Dan kan het een heel mooi seizoen worden.”

Niet alleen Sinisterra was belangrijk voor Feyenoord. Toonstra leverde de assist op de 1-0 van Sinisterra en 2-0 van Alireza Jahanbakhsh. De 32-jarige middenvelder startte op de positie die misschien wel is voorbestemd voor Fredrik Aursnes, de aangetrokken Noor die niet speelgerechtigd was voor het Europese duel.

"Misschien was die rode kaart wel het enige smetje"

„Zo kijken jullie daar misschien naar”, zei Toonstra. „Ik ben blij dat hij is gekomen. We hebben een brede selectie nodig. Goede voetballers kunnen we altijd gebruiken.”

Tirana

De supporters van Feyenoord vierden de ruime zege euforisch. Sommigen repten al over Tirana, waar op 25 mei volgend jaar de finale van de Conference League op het programma staat. Feyenoord voetbalt onder de nieuwe trainer Arne Slot niet alleen veel aanvallender dan vorig seizoen onder Dick Advocaat. De ploeg lijkt ook veel fitter.

Jens Toornstra duwt Luis Sinisterra naar voren, zodat de uitblinkende aanvaller tijdens het feestje na afloop in het middelpunt kan staan. Ⓒ HH/ANP

„We leggen inderdaad heel veel energie in onze wedstrijden”, zei Toornstra. „Ik kan na een wedstrijd altijd wel zeggen dat ik alles heb gegeven. Maar de laatste duels spat de energie inderdaad van ons spel af. Maar laten we ook met beide benen op de grond blijven staan. Drie weken geleden na onze wedstrijd tegen FC Drita konden we er nog niets van”, doelde hij op een zwaarbevochten zege van 3-2.

„Laten we zeggen dat we op de goede weg zijn”, stelde Toonstra. „We trainen veel op standaardsituaties. Leuk is dat we de laatste duels steeds met een nieuwe variant scoren. Nu moeten we nog leren om tot het einde van de wedstrijd zoveel energie te blijven leveren. Het laatste kwartier werd het toch een beetje minder. De concentratie was een beetje weg. Misschien kreeg Justin daarom ook wel een rode kaart”, doelde hij op doelman Bijlow. „Misschien was die rode kaart wel het enige smetje op een mooie avond.”