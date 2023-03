Zieke Max Verstappen arriveert met dag vertraging in Jeddah

Verstappen voelde zich de afgelopen dagen niet fit. Hij kampte met buikgriep, maar is inmiddels aan de betere hand. Wel heeft hij zijn vlucht naar het Midden-Oosten vanwege zijn ongemakken met een dag moeten uitstellen.

Verstappen won ruim anderhalve week geleden in Bahrein voor het eerst in zijn Formule 1-loopbaan een openingsrace. Teamgenoot Sergio Pérez finishte op het circuit van Sakhir als tweede. Ferrari en Mercedes hadden hun zaakjes duidelijk nog niet op orde, waardoor Fernando Alonso namens als Aston Martin als derde coureur naar het podium mocht.

„Na een geweldige start in Bahrein verwacht ik niet dat het een gemakkelijke opdracht zal worden in Jeddah”, bleef Verstappen ondanks de positieve start op zijn hoede. ,,Het is een heel ander circuit en de auto moet snel zijn. Desalniettemin, met de snelle bochten denk ik dat we een sterke auto op dit circuit kunnen hebben.”

Programma

Vrijdag 17 maart

14.30 uur: eerste vrije training

18.00 uur: tweede vrije training

Zaterdag 18 maart

14.30 uur: derde vrije training

18.00 uur: kwalificatie

Zondag 19 maart