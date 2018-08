Live Extra - Manchester United-Leicester City

Bij de thuisclub rommelt het een klein beetje. Trainer José Mourinho zit in een benarde positie, want hij bekritiseerde in de voorbereiding meerdere malen zijn eigen spelersgroep. Bovendien lag hij al overhoop met Paul Pogba, die weg zou willen uit Manchester.

De Portugees is vooralsnog niet zo blij met het transferbeleid, want naast Fred van Sjahktar werd er geen andere aankoop gedaan.

Leicester City had in de transferperiode een gouden ’transfer’: het aanblijven van spits Jamie Vardy. De spits tekende zelfs bij. Ook WK-ganger Harry Maguire bleef The Foxes trouw. Leicester zag alleen wel Riyad Mahrez verkassen naar landskampioen Manchester City.

Ligue 1

In Frankrijk start de Ligue 1 om 20.45 uur met Olympique Marseille thuis in het Velodrome tegen Toulouse.

