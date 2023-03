Mercedes-coureur George Russell: ’Red Bull klasse apart’

„We kunnen wel stellen dat het erop lijkt dat Red Bull een klasse apart is”, aldus Russell. „Voor ons kan het daarachter een interessant gevecht worden met Ferrari én met Aston Martin. Dit is een vrij apart circuit, dus ik denk dat de kloof op andere banen niet zo groot zal zijn als hier in Bahrein.”

Mercedes introduceert ten opzichte van de testdagen een andere achtervleugel in Bahrein, waardoor het een stap in de goede richting hoopt te zetten. Russell: „En ik vond onze ontwikkeling vorig seizoen door het jaar heen vrij spectaculair. Het voordeel is dat er niet veel races zijn in de eerste maanden, dus dat geeft ons tijd om de auto door te ontwikkelen in de windtunnel en in de fabriek.”