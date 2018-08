Sarri sluit vertrek Hazard bij Chelsea uit

Volgens trainer Maurizio Sarri is het uitgesloten dat de Belgische spelmaker deze zomer nog vertrekt uit Londen. „Hazard blijft bij ons, dat is zeker”, zei de nieuwe Italiaanse manager in de aanloop naar de eerste wedstrijd in de Premier League, zaterdag tegen Huddersfield Town. „De transfermarkt in Engeland is ook dicht, dus wij kunnen geen belangrijke spelers meer vervangen.”

Chelsea eindigde afgelopen seizoen onder Antonio Conte op de vijfde plaats en greep daardoor naast een ticket voor de Champions League. Het leidde tot het vertrek van Conte. Over de toekomst van Hazard werd de voorbije weken volop gespeculeerd. Real Madrid had de Belg op het oog als vervanger van Cristiano Ronaldo, maar de 27-jarige aanvaller blijft Chelsea trouw.

„Ik heb drie of vier keer met hem gepraat. Dat ging over van alles, maar hij heeft nooit iets gezegd over een transfer”, aldus Sarri. „Ik denk dat Eden dus heel tevreden is hier.” Hazard ligt nog tot medio 2020 vast bij de ’Blues’. Naar verluidt heeft Real Madrid inmiddels de aandacht verlegd naar de Spaanse middenvelder Thiago van Bayern München.