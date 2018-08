Eerste wereldtitel voor windsurfster De Geus

De 26-jarige zeilster is al voor de medalrace zeker van het goud in de RS:X-klasse bij de WK voor de kust van Aarhus. Na twee bronzen medailles op de WK's van 2015 en 2016 mag De Geus zich nu voor het eerst wereldkampioen noemen. Op de Olympische Spelen van Rio 2016 greep ze net naast de medailles (vierde op één punt van het brons).

De Nederlandse zeilster won vrijdag twee van de laatste drie reguliere races, terwijl haar grootste concurrente Yunxiu Lu uit China tegenvallende resultaten neerzette. De Geus sloeg daardoor aan kop van de ranglijst een groot gat. Met alleen de medalrace voor de toptien nog op het programma, heeft ze liefst 40 punten voorsprong op de nummer twee, olympisch kampioene Charline Picon uit Frankrijk.

De Geus moet weliswaar de medalrace nog varen voordat ze officieel het goud om haar nek gehangen krijgt, maar ze vierde alvast een feestje op het water. Met de Nederlandse vlag boven haar hoofd stond ze op haar plank na de laatste reguliere race, waarin de geboren Blaricumse als vierde over de finish kwam.

Bij de mannen is de kans op een Nederlandse winnaar ook groot. Dorian van Rijsselberghe en Kiran Badloe gaan de medalrace in als nummers één en twee van het klassement. Van Rijsselberghe, de olympisch kampioen van Londen 2012 en Rio 2016 in de RS:X, handhaafde zich aan kop door twee keer als zesde over de streep te komen en een keer als vijfde. Badloe steeg van de vijfde naar de tweede plek in de rangschikking. Hij noteerde vrijdag een negende, vierde en tweede plaats. Het verschil tussen de twee Nederlanders, die ook elkaars rivalen zijn in de strijd om een olympisch ticket naar Tokio 2020, bedraagt 13,6 punten.