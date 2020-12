Trefzekere Benzema staat op bij Real Madrid; Inter faalt en ligt uit Europa

Real Madrid wist wat het te doen stond en begon voortvarend aan de wedstrijd. Al na negen minuten was het raak, toen Benzema geweldig binnenknikte uit een voorzet van Lucas Vazquez. Gladbach kwam wat moeizamer op gang. Toch kregen de bezoekers na twintig minuten een grote kans via Alassane Pléa, maar zijn inzet verdween naast het doel van de Spanjaarden. Waar deze goalgetter zijn kans liet liggen, bleek Benzema zo scherp als een mes. Wederom was de Fransman met het hoofd trefzeker, dit keer uit een voorzet van Rodrigo. Luka Modric had het duel voor rust al helemaal kunnen beslissen, maar de Kroaat raakte de paal. De spelmaker zag in de eerste helft ook nog een treffer afgekeurd door de Nederlandse arbiter van dienst, Björn Kuipers.

Na de pauze gebeurde aanmerkelijk minder in Madrid. Real had de buit binnen en bij Gladbach hoopte men vooral dat er geen doelpunten vielen in Milaan. Uiteindelijk kwamen er toch nog de nodige kansen voor Real. Zo testte Toni Kroos Yann Sommer van afstand met een lekkere uithaal. Het meest gevaarlijke moment was een kopbal van Sergio Ramos, waarop Sommer andermaal geweldig reageerde. Benzema trof in de rebound de lat. Een paar minuten later was de paal aan de beurt, dit keer door een knal van Vazquez.

Inter laat het liggen

Doordat Real Madrid al vroeg een stevige voorsprong had, wist in Milaan naast Internazionale ook Shakhtar Donetsk dat het moest winnen om te overwinteren in de Champions League. Het waren vooral de Italianen die het meest nadrukkelijk op zoek waren naar de zege. Lautaro Martinez raakte al vroeg in de wedstrijd de lat, terwijl Stefan de Vrij uit een hoekschop de bal niet binnen wist te frommelen.

Inter was veel sterker en was kort na rust andermaal heel dicht bij de openingstreffer. Romelu Lukaku dacht de 1-0 binnen te koppen, maar Anatolii Trubin bracht op knappe wijze redding. Shakhtar kwam niet tot veel grote uitgespeelde kansen, maar testte Samir Handanovic wel een paar keer met schoten van afstand. Naar mate de wedstrijd vorderde viel er steeds minder te beleven. Totdat in de slotfase Alexis Sanchez een hoekschop op zijn hoofd kreeg.

De bal vloog richting het doel, maar werd nota bene geblokt door de buitenspel staande Lukaku. In de blessuretijd liet Christian Eriksen nog een schot los, maar Trubin wist dat te keren. Internazionale is zodoende uitgeschakeld voor alle Europese toernooien, Shakhtar mag zich opmaken voor de Europa League.

