Bertens hard onderuit in Montreal

Beide speelsters waren tot 3-3 aan elkaar gewaagd, maar halverwege de eerste set kende Bertens een mindere fase. Ze leverde vijf games op rij in en kwam dat dipje niet meer te boven. Bertens had moeite met het afwisselende en vertragende spel van de 22-jarige Australische. Waar Bertens in haar drie voorgaande duels op Canadese bodem nog indruk maakte met haar agressieve spel, liet ze nu veel onnodige fouten noteren. Al na 55 minuten was de partij gespeeld.

31 onnodige fouten

In de eenzijdige partij wist Bertens, die 31 onnodige fouten maakte, geen enkel breakpoint te creëren. Ze won slechts negen punten op haar eerste opslag en kon geen van de vier breakpoints wegwerken.

Barty, op hetzelfde toernooi de dubbelpartner van Demi Schuurs, neemt het nu op tegen de winnares van het duel tussen de Roemeense Simona Halep en Caroline Garcia uit Frankrijk. Bertens reist door naar Cincinnati, waar de toppers hun laatste voorbereidingstoernooi op de US Open spelen. Het laatste grandslamtoernooi van dit jaar begint op maandag 27 augustus.