UEFA treurt na ’ongemakkelijk’ duel FC Twente: ’Het is pijnlijk voor ons’

Zowel Roberto Rosetti, de voorzitter van de scheidsrechterscommissie van de UEFA, als de Kroatische oud-topvoetballer Zvonimir Boban, die tegenwoordig Head of Football van de UEFA is, erkent dat het een hiaat is dat in het derde Europese toernooi de groepsfase zonder VAR wordt afgewerkt. De Italiaanse oud-toparbiter heeft deze week aangegeven dat hij zich totaal niet op zijn gemak voelt bij het ontbreken van de VAR in het toernooi en noemde in dat verband specifiek de play-off tussen FC Twente en Fiorentina in de Conference League.

„Er was een geweldige wedstrijd in de voorronde van de Conference League tussen FC Twente en Fiorentina in een uitverkocht stadion. Ik was helemaal niet op mijn gemak. Ik heb het er met Zvonimir Boban over gehad. Ik was bang dat zonder de VAR iets helemaal mis zou gaan. We moeten niet vergeten dat we vijf jaar geleden nog wedstrijden hadden waar doelpunten werden geteld, ook al was het drie of vier meter buitenspel. Het moge duidelijk zijn dat het ons idee is om de VAR voor alle competities in te gaan voeren. We zijn begonnen met 55 wedstrijden in de knock-outfase van de Champions League. Nu doen we de hele Champions League, de hele Europa League en de knock-outfase van de Conference League. Stap voor stap wordt het geïmplementeerd”, aldus Rosetti.

Head of Football Boban viel Rosetti bij. „Ik snap wel dat hij zich daar ongemakkelijk bij voelt. Er wordt hard aan gewerkt om het ook in te voeren in de hele Conference League. Het is pijnlijk voor ons dat het nog niet is gerealiseerd, maar we lopen tegen beperkingen aan.” Rosetti wijst erop dat de UEFA grote stappen heeft gezet en organisatorisch veel uit de kast moet halen om de VAR te laten functioneren in alle uithoeken van Europa. „Je moet er de mensen voor hebben, maar je hebt ook met techniek te maken. Er zijn praktische problemen, maar er wordt hard aan gewerkt om dat op te lossen.”

Overigens heeft de Conference League ook bij de nieuwe competitie-opzet van de Europese toernooien met ingang van het seizoen 2024/2025 een uitzonderingspositie. In de Conference League worden in de eerste fase geen acht duels met acht verschillende tegenstanders afgewerkt maar zes wedstrijden tegen zes verschillende tegenstanders. „De reden daarvoor is dat het een relatief nieuwe competitie is en we eerst willen bekijken of die op de langere termijn aanslaat, voordat we het aantal wedstrijden uitbreiden”, aldus Branco de Kock, de Nederlandse Calendar and Regulations Manager van de UEFA.