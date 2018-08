Schippers en Samuel naar finale 200 meter

De tweevoudig wereldkampioene op deze afstand plaatste zich vrijdag in de halve finales overtuigend voor de finale. De Utrechtse sprintvedette won met ogenschijnlijk speels gemak in 22,69 seconden. Ze hield de laatste meters zelfs in. Ook Jamile Samuel loopt zaterdagavond de finale. De Amsterdamse rende in haar heat van de halve finales naar de eerste plaats in 22,58 seconden.

Schippers behaalde eerder op het toernooi brons op de 100 meter. Ze stond haar Europese titel van 2016 af aan Dina Asher-Smith. De Britse won de eerste heat uit de have finales in een betere tijd dan Schippers: 22,33.

Samuel stond eerder in het toernooi ook al in de finale van de 100 meter. Ze werd vijfde in 11,14. Bij de vorige EK, twee jaar geleden in haar eigen stad greep de Amsterdamse op de 200 meter net naast de medailles. Samuel werd toen vierde.