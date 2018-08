Heerenveen wint spektakelstuk in Zwolle

En dat was voor de debuterende trainer Jan Olde Riekerink een opsteker van jewelste. Nadat beide ploegen in de openingsfase nog aan het aftasten waren, gaf een afstandsschot van Gustavo Hamer het startsein voor een amusante wedstrijd. Joeg de middenvelder van PEC de bal nog ver over, een minuut later was zijn ploeggenoot Kingsley Ehizibue een stuk dichter bij de 1-0. De rechtsback wipte de bal over doelman Warner Hahn, maar zag zijn inzet langs de verkeerde kant van de paal rollen.

Mike van Duinen maakt de eerste Eredivisie-goal van dit seizoen. Ⓒ ANP PRO SHOTS

Vito van Crooy leek na een klein half uur de 1-0 binnen te kunnen koppen, maar de van VVV overgekomen aanvaller werd door Doke Schmidt naar beneden getrokken. Penalty, oordeelde scheidsrechter Dennis Higler. En die werd door Mike van Duinen - een andere aanwinst - binnen geschoten. Lang kon PEC niet van de voorsprong genieten, want Morten Thorsby kopte vijf minuten later een hoekschop van Arber Zeneli keihard binnen.

Kunststukje

Thorsby scoorde vorig seizoen twee keer in de eerste Eredivisie-wedstrijd van SC Heerenveen, en in Zwolle herhaalde de middenvelder dat kunststukje. Zes minuten na zijn gelijkmaker nam de Noor een door Dirk Marcellis weggekopte bal op de wreef en verraste daarmee Diederik Boer in de korte hoek. Zeneli tilde de stand vier minuten later zelfs naar 1-3, door Bram van Polen te passeren en via het been van de captain én de paal raak te schieten.

Zo wachtte PEC in het tweede bedrijf een pittige opgave, maar binnen tien minuten was de hoop terug bij de ploeg van John van ’t Schip. Thorsby keerde een schot van Van Duinen op de doellijn met zijn hand, waarna de spits van PEC de rebound alsnog raak schoot. Higler floot echter al voor de handsbal van Thorsby en wachtte het uiteindelijke voordeel niet af. De arbiter gaf rood en een strafschop, die door opnieuw Van Duinen werd benut.

Hahn reddende engel

In de daaropvolgende fase leek PEC door te drukken, maar Hahn was Van Duinen in een één-op-één duel de baas, terwijl ook Zian Fleming de 3-3 nét niet kon maken. Heerenveen-captain Daniel Høegh gleed de bal net voor de doellijn weg. Ook een pegel van Hamer (net naast) en een kopbal van Van Crooy (voorlangs) leverden PEC niets op.

SC Heerenveen kwam in ondertal na rust amper meer aan voetballen toe, maar hield in de slotfase dus wel stand. Voor een kleine 24 uur zijn de Friezen dus voorlopig de eerste trotse koploper van de Eredivisie.