’Ryan Thomas past bij PSV’

Ryan Thomas (l.) snelt voorbij Pablo Rosario, waarmee hij nu samen komt te spelen bij PSV. Ⓒ RENÉ BOUWMAN

EINDHOVEN - De clubleiding van PSV heeft alles in het werk gesteld om Mark van Bommel een kickstart te geven als beginnend hoofdtrainer. Met de komst van Ryan Thomas (PEC Zwolle) is de nieuwe coach nu ook een gewenste en noodzakelijke middenvelder rijker. Aan de vooravond van de eerste competitiewedstrijd tegen FC Utrecht en tien dagen voor de cruciale play-off in de Champions League heeft de regerend landskampioen de selectie in grote lijnen rond.