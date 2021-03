Zwitserse media: ’Ajax kan de Europa League winnen’

Voetbal

Herbeleef hier de eenvoudige zege van Ajax op Young Boys

Ajax staat in de kwartfinale van de Europa League. De Amsterdammers vierden hun 121e verjaardag in Bern met een uitzege op Young Boys (0-2). Dat was ruim voldoende na de zege van 3-0 van vorige week in de Johan Cruijff ArenA.