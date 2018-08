United start met moeizame winst op Leicester

De Engelse recordkampioen kende een tegenvallende voorbereiding en Mourinho beklaagde zich openlijk over het uitblijven van de benodigde versterkingen, maar desondanks was de start van de competitie wel goed.

Strafschop

United kreeg al binnen anderhalve minuut een strafschop, omdat de Ghanese verdediger Daniel Amartey van Leicester een geblokt schot van Alexis Sanchez bij toeval met zijn arm beroerde. Paul Pogba schoot de bal vanaf elf meter feilloos langs de Deense doelman Kasper Schmeichel.

Lang bleef het bij die ene treffer. In de slotfase zorgde linksback Luke Shaw voor opluchting op Old Trafford door de 2-0 binnen te schieten. In de blessuretijd deed de ingevallen Jamie Vardy nog iets terug namens Leicester.