Wim Kieft: Mooie spelers achilleshiel Ajax

Wim Kieft Ⓒ Telesport

Ajax heeft goed ingekocht, een aardig elftal staan en Ajax speelt bij vlagen goed voetbal. Dat hebben we gezien in de voorronde van de Champions League. Voetbal waar je graag naar kijkt met mooie spelers zoals Tadic, Ziyech, Schöne, Frenkie de Jong en Neres. Toch zit daar juist ook de achilleshiel van het huidige Ajax. Er is een belangrijke taak weggelegd voor trainer Erik ten Hag om die goede spelers samen te laten functioneren.