Advocaat: ’Dat wordt het meest cruciaal bij Oranje’

„We hebben het met Oranje niet slecht gedaan. Maar de belangrijkste wedstrijd in de hele kwalificatie, die tegen de Fransen, ging verloren. En diezelfde Fransen zie ik dus deze zomer wereldkampioen worden…”

In goede handen

Hij denkt dat Oranje bij Ronald Koeman in goede handen is. Bovendien vindt hij dat er achterin en in de voorhoede veel kwaliteit beschikbaar is. Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt en Stefan de Vrij zijn centrumverdedigers die status hebben in Europa. Voorin is er met mannen als Quincy Promes, Memphis Depay, Ryan Babel en Vincent Janssen in zijn ogen ook degelijk materiaal beschikbaar. Maar Advocaat zegt héél nieuwsgierig te zijn of het systeem met drie of vijf verdedigers gaat werken.

Het is een degelijk systeem, vindt hij. „Maar het gaat om de intensiteit en wat je afspreekt. Waar spelen de backs bij balbezit. Spelen ze diep en hoog? Ronald kennende zal het de intentie zijn om hoger te spelen. Het meest cruciaal wordt de invulling van het middenveld. Dat kan per wedstrijd verschillen, met de punt naar achteren of de punt naar voren. En waar gaat Daley Blind spelen?”

Klik op onderstaande link voor het hele, exclusieve verhaal met Dick Advocaat

Bekijk ook: De handen jeuken bij Dick Advocaat