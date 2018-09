Onrust bij FC Utrecht in aanloop naar ouverture tegen PSV

Bekijk ook: Einde verhaal voor assistent bij FC Utrecht

De Jong geeft aan zich in tegenstelling tot Nijholt nog steeds wel te kunnen vinden in de nieuwe rolverdeling, waarin hij eindverantwoordelijke is gebleven maar Rick Kruys en Marinus Dijkhuizen fungeren als de veldtrainers. „Op het veld zijn Rick en Marinus leidend. Ik heb een managende rol in het aansturen van onze specialisten. We hebben nu zes weken kunnen werken met de nieuwe rollen en dat is gebeurd tot volle tevredenheid van staf en spelers. Ik ervaar de nieuwe werkwijze als prettig, omdat ik mensen in hun kracht kan zetten.”

De Jong blijft boegbeeld

„Jean-Paul is nog steeds het boegbeeld en dagelijks aan het woord in de kleedkamer en vaak bij besprekingen. Dit is voor ons totaal geen rare of aparte situatie”, aldus aanvoerder Willem Janssen, die hoopt dat het nieuwe elan resulteert in het beëindigen van de dramatisch slechte reeks van FC Utrecht tegen PSV. De laatste competitiezege in Eindhoven dateert van 1980. „PSV maakt een andere indruk dan vorig jaar. Ze willen meer domineren. Maar ze moeten misschien nog een beetje wennen aan hun nieuwe manier van spelen en hopelijk kunnen wij daarvan profiteren.”