Live Eredivisie: Ajax leidt bij rust tegen Feyenoord: 1-0

Ajax begint met Jurriën Timber centraal achterin. De 19-jarige verdediger krijgt opnieuw de voorkeur boven Perr Schuurs, die vrijdag nog zijn contract tot de zomer van 2025 verlengde.

De Amsterdammers starten met dezelfde formatie als donderdag tegen FC Twente. Sébastien Haller start weer als spits en Quincy Promes is de nummer 10 van de koploper.

David Neres zit wel weer op bank. De Braziliaan liep begin december een enkelblessure op tegen Liverpool en kwam sindsdien niet meer in actie. Ook Brian Brobbey is weer fit voor een invalbeurt.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, J. Timber, Blind, Tagliafico; Klaassen, Promes, Gravenberch; Antony, Haller, Tadic.

Feyenoord begint met Nicolai Jørgensen. De Deense spits krijgt de voorkeur boven Lucas Pratto en Luis Sinisterra. Jørgensen vormt de voorhoede met Steven Berghuis en Ridgeciano Haps.

Trainer Dick Advocaat kondigde vrijdag al aan dat hij compact wil spelen met Feyenoord en met snelle aanvallen wil profiteren van de ruimte die Ajax vaak achterin weggeeft. Pratto en Sinisterra starten op de bank, net als onder anderen Bryan Linssen en de van een blessure herstelde Orkun Kökcü.

Opstelling Feyenoord: Marsman: Geertruida, Spajic, Senesi, Malacia; Toornstra, Fer, Diemers; Berghuis, Jørgensen, Haps.

AZ

AZ voorkwam ternauwernood kostbaar puntenverlies. De Alkmaarders knokten zich in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag terug van een achterstand en wonnen moeizaam met 2-1. Invaller Zakaria Aboukhlal redde AZ door in de 72e minuut gelijk te maken en in de 89e minuut via de binnenkant van de paal ook de tweede treffer voor zijn rekening te nemen.

Vreugde bij de spelers van AZ na de 2-1 van Zakaria Aboukhlal. Ⓒ HH/ANP

PSV

PSV haalde zaterdag de eerste overwinning van het nieuwe jaar binnen. De Eindhovenaren wonnen van Sparta Rotterdam: 3-5. De ploeg van Roger Schmidt was 2021 begonnen met een gelijkspel bij Ajax (2-2) en een nederlaag tegen AZ (1-3).

Noni Madueke maakte kort na rust de 1-3 voor PSV Ⓒ ANP/HH

PSV is door de overwinning naar de derde plaats gestegen. Ajax en Vitesse hebben allebei een punt meer. Vitesse won zaterdag van FC Emmen (1-4) en Ajax neemt het zondag op tegen Feyenoord, dat nu twee punten minder heeft dan PSV.

Uitslagen

FC Emmen - Vitesse 1-4

Sparta Rotterdam - PSV 3-5

FC Utrecht - Heracles Almelo 2-0

PEC Zwolle - Fortuna Sittard 0-2

AZ - ADO Den Haag 2-1

