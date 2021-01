Live Eredivisie: FC Emmen doet wat terug na valse start

FC Emmen keek in de wedstrijd met Vitesse al snel tegen een achterstand aan. Ⓒ ANP

Zestien duels gespeeld, nul overwinningen. Met vijf schamele punten staat FC Emmen dan ook onderaan in de Eredivisie. Dit keer is in eigen huis Vitesse de tegenstander. Er is om 16.30 uur afgetrapt. FC Emmen moest binnen tien minuten al twee doelpunten incasseren. Verder komen ook PSV en AZ in actie. Alle wedstrijden zijn hieronder live te volgen.