LIVE EXTRA - Eredivisie met o. a. Ajax en PSV

De Amsterdammers komen als eerste in actie. Om 18.30 uur neemt de formatie van Erik ten Hag het in eigen huis op tegen Heracles Almelo. Op hetzelfde tijdstip trappen in Tilburg Willem II en VVV-Venlo af voor hun onderlinge ontmoeting.

Vanaf 20.45 uur begint PSV onder de nieuwe coach Mark van Bommel aan zijn eerste competitiewedstrijd van dit seizoen. In Eindhoven komt FC Utrecht op bezoek. Tegelijkertijd ontvangt Excelsior op Woudestein het gepromoveerde Fortuna Sittard.