Statistieken - Mispeer Ajax, PSV haalt uit

Landskampioen PSV profiteerde direct via een 4-0 overwinning op FC Utrecht en heeft nu al een voorsprong van twee punten op de concurrent te pakken. VVV-Venlo pakte in Tilburg drie punten, door bij Willem II met 1-0 te winnen. Excelsior en Fortuna Sittard speelden in Rotterdam gelijk: 1-1.

