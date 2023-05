Max Verstappen: ’In laatste sector gaf ik alles’

„We wisten dat we het op dit circuit lastiger zouden krijgen en vrijdag hadden we niet de beste start, maar we bleven de auto verbeteren”, aldus Verstappen. „In de kwalificatie moet je alle risico’s nemen. Mijn eerste sector was niet ideaal en ik wist dat ik vervolgens achterlag. De laatste sector gaf ik alles en raakte ik zelfs nog een paar keer de muur.”

Desalniettemin hield Verstappen Fernando Alonso knap achter zich, door in die laatste sector bijna drie tienden van een seconde te winnen ten opzichte van de tijd van de Spanjaard. „In Monaco is de chaos nooit ver weg, maar normaliter is onze auto snel in de race. Dat is het probleem niet, maar we moeten kalm blijven en de auto uit de muur houden.”

Fernando Alonso met Max Verstappen Ⓒ ANP/HH

Zondag is er iets meer kans op regen, voor nu 20 procent. Alonso was blij met de tweede startplek en heeft de overwinning in Monaco nog niet uit z’n hoofd gezet. „We zullen proberen de zege te pakken”, stelt Alonso. „Dit jaar zijn onze starts goed en die van Max wisselend. Laten we hopen dat hij nu een slechte start heeft…”

Bekijk ook: Herbeleef kwalificatie van Monaco met eerste plek Verstappen