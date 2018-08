Nibali bevestigt deelname aan Vuelta

De Haai van Messina bevestigde zijn deelname aan La Gazzetta dello Sport. ,,Ja, ik rijd de Vuelta. Mijn ticket naar Malaga is al geboekt.”

Bekijk ook: Nibali mag ziekenhuis woensdag al uit

Nibali is echter niet helemaal pijnvrij. Een goed klassement lijkt er dan ook niet in te zitten voor de Italiaanse veelvraat. In principe rijdt Bahrain-Merida met de gebroeders Izagirre als kopmannen de Vuelta.

Nibali wil de Vuelta gebruiken om zich klaar te stomen voor het WK op de weg in Innsbruck.