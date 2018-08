Langeveld na bijensteek niet op EK

De renner van EF-Drapac is donderdag gestoken door een bij en ondervindt een hevige allergische reactie, laat wielerbond KNWU weten.

„Sebastian heeft flink wat zwellingen in het gezicht en kan gewoon niet op tijd fit zijn voor de wedstrijd van zondag”, verklaarde bondscoach Thorwald Veneberg, die niet heeft overwogen reserve Boy van Poppel alsnog naar Schotland te laten afreizen. „Met de Ronde van Polen en meteen erna de BinckBank Tour is zijn wedstrijdprogramma momenteel te vol. We gaan dus met zeven renners van start in de wegrit.”