FC Groningen neemt afscheid van Noor Jenssen

Hij keert terug naar Noorwegen, waar hij gaat spelen bij SK Brann.

„Dit is voor iedereen het beste. Mijn periode bij FC Groningen is helaas niet helemaal geworden wat we er met elkaar van hadden gehoopt”, zei Jenssen. „Hoewel we in het eerste seizoen de play-offs nog haalden, was het niet altijd even gemakkelijk. Niettemin hou ik goede herinneringen over aan de club.”

Vorig seizoen werd Jenssen al voor een half jaar verhuurd aan zijn voormalige club 1. FC Kaiserslautern. Hij kwam in 2016 naar Groningen en speelde er vijftig officiële wedstrijden.