Wereldtitel voor zeilduo Bekkering/Duetz

Met een tweede plaats in de afsluitende medalrace pakte het duo de winst op het WK. „Het is gewoon gelukt, heel bizar”, aldus Duetz, die samen met Bekkering voor de derde Nederlandse wereldtitel in Aarhus zorgde, na Lilian de Geus en Dorian van Rijsselberghe in de RS:X-klasse.

Bekkering (27) en Duetz (25) begonnen als de nummer drie van het klassement aan de medalrace. De twee teams die boven hen stonden, het Oostenrijkse duo Tanja Frank/Lorena Abicht en het Britse koppel Sophie Weguelin/Sophie Ainsworth, lieten het echter afweten en kwamen respectievelijk als laatste en zesde over de streep. Daardoor greep het Nederlandse duo de eindzege met 89 punten, twee meer dan Frank en Abicht die met hun boot omsloegen en genoegen moesten nemen met het zilver. De Britse zeilsters pakten brons met 94 punten.

De winst in de medalrace was voor het tweede Nederlandse duo in de 49erFX, Odile van Aanholt en Marieke Jongens. Zij eindigden met 106 punten op de zesde plaats van het WK-klassement.

Voor Bekkering en Duetz is het hun eerste grote prijs. Het duo werd vier jaar geleden op het WK in Santander al eens vierde. Ze verloren in de aanloop naar de Spelen van Rio 2016 hun plek in de olympische selectie aan Claire Blom en Nina Keijzer. Op eigen kracht wisten ze hun rivales in de strijd om het olympische ticket alsnog af te troeven. In Rio bleef een medaille buiten bereik. Bekkering en Duetz eindigden daar als zevende.

Begin dit jaar pakten ze op het water bij Mallorca op overtuigende wijze wereldbekergoud bij de Prinses Sofia Cup, een teken dat het met de vorm richting het WK wel goed zat.