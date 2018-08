Fans Atlético broeden op heet ontvangst Courtois

Dan ontvangen Los Colchoneros immers hun stadsgenoot Real Madrid en vooral nieuwbakken Real-doelman Thibaut Courtois. En de aanhang van Atlético broedt op een plannetje om hun ex-keeper op een bijzondere manier te ontvangen.

En dat, terwijl Courtois in zijn jaren bij Atlético prijs na prijs wist te winnen. Zo won de Belgische sluitpost de Spaanse titel, beker en de Europa League. In feite was zijn periode bij de Rojiblancos een groot succes. Maar dat zijn de fans van ’Atléti’ door Courtois’ overstap naar de aartsrivaal inmiddels vergeten.

Ratten

Voor de stadsderby in februari hebben de fans van Atléti geen al te fraai plannetje bedacht om Courtois te verwelkomen. Ze willen massaal speelgoedratten naar de lange Belg gooien op het moment dat hij , het Wanda Metropolitano, betreedt.

„In Ikea kosten dergelijke rattenknuffels amper 1 euro”, schrijft een Altético-fan op Twitter. „Als het ons niet lukt om 50.000 pluche ratten naar Courtois te gooien, dan zijn we geen goede fans.”