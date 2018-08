Ten Hag verrast met Sierhuis: ’We zijn kwetsbaar’

De aanvaller is één van de nieuwe gezichten in de basisformatie van de club uit Amsterdam. Sierhuis vervangt Klaas-Jan Huntelaar. Met het oog op de return van dinsdag tegen Standard Luik in de derde voorronde van de Champions League maakt trainer Erik ten Hag van de gelegenheid gebruik enkele spelers rust te gunnen.

Pappen en nat houden

„De wijzigingen hebben niet zozeer met aanstaande dinsdag te maken, maar met het totale programma”, verduidelijkte Ten Hag bij Fox Sports. „De seizoenen lopen door het WK in elkaar over, dus het is zeker geen pappen en nat houden. Drie wedstrijden in zeven dagen is veel, en als het goed is komt er nog meer achteraan. Klaas-Jan is fit en zou wel drie duels kunnen spelen, maar hij heeft vorig jaar ook wat spierblessures gehad. En we zijn kwetsbaar in de spits, omdat ook Kasper Dolberg nog geblesseerd is”, verklaarde Ten Hag de basisplaats van Sierhuis.

Frenkie de Jong, Nicolas Tagliafico en Lasse Schöne starten ook op de bank. Maximilian Wöber, Carel Eiting en Donny van de Beek verschijnen wel aan de aftrap.