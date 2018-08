Ajax loopt meteen averij op

Met het oog op het drukke periode waarin de Amsterdammers momenteel verkeren, had Ten Hag een aantal wijzigingen doorgevoerd in zijn basiself. Zo zaten onder meer Frenkie de Jong, Nicolas Tagliafico, Lasse Schöne en Klaas-Jan Huntelaar op de bank, en hadden Maximilian Wöber, Donny van de Beek en Carel Eiting een basisplaats.

Kwetsbaar

Kaj Sierhuis maakte in de punt van de aanval zelfs zijn competitiedebuut. „Huntelaar is fit en kan spelen, maar hij heeft vorig jaar ook wat spierblessures gehad. En Kasper Dolberg is nog geblesseerd, dus we zijn daar kwetsbaar”, verklaarde Ten Hag voor het duel zijn keuze voor Sierhuis. Bijna had de spits zijn eerste basisplaats beloond met een snelle goal, maar de 20-jarige kon een scherpe voorzet van Dusan Tadic net niet binnen glijden.

In de eerste helft was Ajax nog een aantal keer dicht bij de openingstreffer, maar met name Hakim Ziyech had geen geluk met zijn afstanddschoten. Eerst verdween een gekruld schot van de Marokkaan via de lat over, kort daarna schoot de linkspoot uit de draai een meter naast het doel van Janis Blaswich. De nieuwe keeper van Heracles onderscheidde zich in de eerste helft met een prima redding op een kopbal van Wöber, waarna de Duitser ook Van de Beek frustreerde. Een prachtige pass van Ziyech werd door de lopende middenvelder door toedoen van Blaswich geen treffer.

Duarte dichtbij

Heracles verstopte zich allerminst en nam ook het doel van André Onana een aantal keer goed onder vuur. Robin Pröpper kopte een vrije trap niet ver naast en Lerin Duarte vuurde na een korte dribbel rakelings over het doel. De 0-0 ruststand stemde een aantal fluitconcerten hoorbaar niet tot tevredenheid in de Johan Cruijff ArenA.

Ook in het tweede bedrijf waren de meeste kansen voor de thuisclub. Frenkie de Jong en Huntelaar liepen in de rust al warm, en toen het na tien minuten in de tweede helft nog 0-0 stond, greep Ten Hag in. Wöber en Sierhuis maakten plaats voor het tweetal. David Neres en Ziyech kregen vervolgens goede schietkansen op de 1-0, maar beide keren stond Blaswich op zijn post. Aan de overkant moest Onana handelend optreden bij een venijnige uithaal van Pröpper.

Peterson scoort schitterend

Met een schot uit de draai en een kopbal naast uit een voorzet van Blind zocht ook Huntelaar verwoed naar een doelpunt, maar de Almeloërs weigerden te capituleren. En nadat opnieuw een schot van Neres werd gekraakt, sloegen de bezoekers toe. Een kopbal van de vrijstaande Adrian Dalmau werd nog door Onana gekeerd, maar op een prachtig schot van Kristoffer Peterson had de keeper geen antwoord.

Zes minuten voor tijd kwam de Zweed vanaf links naar binnen en schoot in de verre kruising schitterend raak. Even mocht Heracles (dat vorig jaar de seizoensopening van Ajax in eigen huis won) dromen van een gigantische stunt, maar die voorkwam Matthijs de Ligt. De captain van Ajax kopte twee minuten voor het verstrijken van de reguliere speeltijd de 1-1 binnen.

Vervelend gevoel

Het betekende niettemin een tegenvaller voor Ajax, dat met een vervelend gevoel de return van de Champions League-voorronde tegen Standard Luik (dinsdag) tegemoet gaat.