Danny Blind niet geïnteresseerd in terugkeer als commissaris bij Ajax

De woordvoerder van Ajax wil niet ingaan op vragen over de opvolging van Blind en of de club wel met hem verder wilde. Blind zegt dat hij zijn „handen vrij wil hebben” en dat Ajax „al een tijdje” op de hoogte was van zijn beslissing om niet terug te keren. Toch berichtten verschillende media na het WK dat de kans op een rentree van Blind in de rvc groot was.

De oud-international zou geen hoofdtrainer meer willen worden, maar ziet een rol als assistent nog wel zitten.

Blind werd op 23 april 2018 tijdens een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders benoemd tot commissaris bij Ajax. Blind voetbalde tussen 1986 en 2000 voor de club en schoot zijn ploeg in 1995 hoogstpersoonlijk naar winst van de Wereldbeker. Daarna was hij als jeugdtrainer, hoofdcoach, hoofd opleidingen en technisch manager aan de Amsterdamse club verbonden.