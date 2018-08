Schippers zilver, brons voor Samuel op 200 meter

Schippers moest in het Olympiastadion de Britse Dina Asher-Smith voor zich dulden. Zij won in 21,89, de beste tijd van dit jaar. Schippers liep met 22,14 wel de beste tijd van haar seizoen, maar dat was dus niet genoeg om het goud te veroveren.

Samuel steeg boven zichzelf uit in de finale. De Amsterdamse rende naar het brons, haar eerste individuele medaille in haar zestiende deelname aan een internationaal titeltoernooi. Haar tijd was 22,37.

Onttroond

Asher-Smith had Schippers ook al onttroond als kampioene op de 100 meter. De Utrechtse behaalde brons op het koningsnummer.