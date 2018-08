Post bezorgt VVV de winst op Willem II

Danny Post is de gevierde man bij VVV na de winst op Willem II. Ⓒ Hollandse Hoogte

TILBURG - VVV-Venlo heeft het nieuwe seizoen ingeluid met een zege in de uitwedstrijd bij Willem II. In Tilburg maakte aanvoerder Danny Post in de 21e minuut het enige doelpunt: 0-1.