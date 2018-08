Schippers blij: ’Wat had ik meer mogen verwachten?’

„Dat moet ik wel zijn, want je ziet hoe goed zij loopt”, verwees Schippers bij de NOS naar Dina Asher-Smith, de Britse winnares van het goud op het EK. „Ik loop hier 22,14 en dat is niet niks. Het is mijn beste tijd van het seizoen, wat had ik meer mogen verwachten? Dit is gewoon een hele goede tijd voor nu, en vanavond betekent dat zilver”, aldus de Utrechtse.

„Ik probeerde de race goed in te delen en het was mooi dat de versnelling er kwam die ik wilde. Ik ben nooit echt in paniek geweest, ik weet dat ik een toernooiloopster ben en dat heb ik hier laten zien. Soms heb ik het gevoel dat mensen altijd alleen maar een gouden medaille verwachten, maar dat is gewoon niet reëel. Europa is echt groeiende, dat zie je aan de resultaten.”