’Bronzen’ Samuel in shock: ’Maar er komt nog meer’

Jamile Samuel (l.) en Dafne Schippers vieren hun derde en tweede plaats op de 200 meter. Ⓒ Hollandse Hoogte

BERLIJN - Jamile Samuel was zelfs in de caracomben van het Olympiastadion van Berlijn, al weer geruime tijd naar haar race in de EK-finale van de 200 meter, nog steeds een beetje ’in shock’ over haar bronzen medaille.