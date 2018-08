PSV swingend langs FC Utrecht

De regerend landskampioen won in eigen huis met 4-0 van FC Utrecht en gaat daarmee voorlopig aan kop van de Eredivisie. In het eerste competitieduel onder de nieuwe trainer Mark van Bommel zorgden Gaston Pereiro, Steven Bergwijn, Hirving Lozano en Denzel Dumfries voor de doelpunten.

De sfeer in het Philips Stadion was voor de aftrap natuurlijk al opperbest, nadat tot de fans was doorgedrongen dat Ajax in de ArenA niet verder was gekomen dan 2-2 tegen Heracles Almelo. Met Lozano op de plaats van Donyell Malen had Van Bommel één wijziging doorgevoerd ten opzichte van de ploeg die vorige week tegen Feyenoord de strijd om de Johan Cruijff Schaal begon.

Veel gevoel

Na een kleine twintig minuten konden de PSV-fans de eerste competitietreffer van het seizoen al begroeten. Pereiro mocht een vrije trap van net buiten het strafschopgebied nemen, en met veel gevoel schoot de Uruguayaan de bal via de onderkant van de lat achter de kansloze David Jensen.

Na rust was de eerste kans voor de bezoekers, maar Gyrano Kerk had uit een scherpe counter net iets teveel tijd nodig om tot een schot te komen. De doelpoging van de Utrechtse aanvaller werd gekraakt voordat Jeroen Zoet moest ingrijpen. Nadat Pereiro niet veel later een kopbal net niet genoeg richting mee kon geven, verdubbelde Bergwijn de score.

Swingend voetbal

De vleugelspits kreeg een afvallende bal op de rand van het strafschopgebied voor zijn voeten en haalde kiezelhard uit. Het verzet van de bezoekers was daarmee gebroken en PSV zette aan voor een half uurtje swingend voetbal. Lozano kon eerst een scherpe voorzet van Bergwijn net niet binnen glijden, maar was nog geen minuut later wel trefzeker.

Luuk de Jong kreeg vrije doortocht richting Jensen, maar de aanvoerder stuitte op de doelman. Die was echter kansloos op de rebound van Lozano, die snoeihard in de touwen vloog. Met een krachtige kopbal dwong De Jong Jensen even later opnieuw tot een katachtige reflex, maar wederom moest de Utrechtse keeper in de daaropvolgende situatie buigen.

Publiekswissel

Maakte hij de eerste kopbal van De Jong onschadelijk, op de tweede kopbal (van Dumfries) had de Deen geen antwoord. De comfortabele voorsprong gaf Van Bommel ruimte om Bergwijn in de slotfase een publiekswissel te gunnen en Maxi Romero eindelijk zijn langverwachte debuut te laten maken. Het publiek in Eindhoven genoot met volle teugen en zag tot tevredenheid hoe de voorsprong op concurrent Ajax na een speeldag alweer twee punten bedraagt.

