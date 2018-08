Schippers en Samuel willen nog een medaille

Samuel was aanstekelijk enthousiast over haar eerste individuele EK-medaille: „Ik ging over de finish en ik moest toch echt even checken of ik serieus derde was. Toen ik dat zeker wist, kwamen de tranen, moest ik juichen en kreeg ik een knuffel van Dafne. Toen dacht ik ’wauw, is dit echt?’. Ik ben nog steeds een beetje in shock. Ik heb een medaille en mijn persoonlijk record geëvenaard. Niet te geloven.”

Sluitstuk

Samuel kan niet echt feestvieren, want ze moet zich weer opladen voor het sluitstuk van deze Europese kampioenschappen: „Estafette is geweldig leuk om te doen en we zullen met alles wat we in ons hebben onze titel verdedigen. Dit onderdeel is leuk omdat we het samen doen en we zijn allemaal in vorm. We gaan ervoor.”

Ook Schippers heeft er zin in: „Het is top om maandag samen te kunnen lopen. We hebben een ontzettend goed team en we kunnen morgen iets leuks laten zien. Bovendien mis ik nog één medaille.”

Zilver als goud

Schippers won maandag brons op de 100 meter en zaterdagavond dus zilver op de 200 meter. Ze finishte ruim achter het Britse loopwonder Dina Asher-Smith en kon daar tevreden mee hebben. „Ik liep dik mijn snelste seizoentijd en dit is dus het beste wat ik heb kunnen neerzetten. Het is wat het is, je ziet dat zij ontiegelijk hard loopt. Zo kan zilver ineens ook een gouden medaille voor jezelf zijn.”

Maandagavond kan er van alles gebeuren op de risicovolle estafette, maar één gegeven is niet zo gunstig voor Nederland. Asher-Smith, de kampioene op de 100 en de 200 meter, doet mee met het team van Groot-Brittannië.