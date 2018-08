Cocu start Turkse competitie met winst

In het eigen Sükrü Saraçoglu-stadion was de ploeg van Cocu met 2-1 te sterk voor Bursaspor, dat na een kwartier wel op voorsprong was gekomen via de in Haarlem geboren Nigeriaanse international William Troost-Ekong.

Brazilianen scoren

Twee Brazilianen bezorgden Cocu een geslaagde start in de Turkse Süper Lig. Giuliano trok de stand in de 22e minuut weer gelijk uit een strafschop, Souza zette Fenerbahçe kort daarna op voorsprong. De thuisclub wist die voorsprong tot het laatste fluitsignaal vast te houden.

De ploeg van Cocu deed daarmee ook wat vertrouwen op voor de return tegen Benfica in de derde voorronde van de Champions League. Fenerbahçe moet dinsdag voor eigen publiek de nederlaag in Lissabon (1-0) zien weg te werken. De ploeg uit Istanbul moest afgelopen seizoen de landstitel aan stadgenoot Galatasaray laten.

Fenerbahçe eindigde op drie punten als tweede.