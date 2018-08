Van Bommel: ’Score had nog wel hoger kunnen zijn voor PSV’

Bekijk ook: PSV swingend langs FC Utrecht

„Ik vond het niet supergoed. We hadden wel fases in de wedstrijd de controle en dominantie, zoals we dat willen. Als je 4-0 wint, heb je weinig te klagen”, zei Van Bommel bij FOX Sports. „We scoorden op de goede momenten. 4-0 is veel, maar de score had ook nog wat hoger uit kunnen vallen.”

Niet nieuw

Van Bommel oogde rustig en ontspannen langs de lijn bij zijn eerste wedstrijd in de Eredivisie. „Het voelt goed aan. Het is prettig om hier rond te lopen, maar het is ook allemaal niet nieuw voor me”, aldus de voormalig middenvelder, die zijn ploeg steeds meer ziet spelen op de manier die hij voor ogen heeft. „We willen de bal zo snel mogelijk terug hebben. Dat kun je niet 90 minuten lang volhouden, maar wel zo lang mogelijk.”

PSV nam in de eerste speelronde direct twee punten voorsprong op Ajax, dat gelijkspeelde tegen Heracles. Van Bommel vindt niet dat nu opeens PSV de club is met de meeste kansen op het kampioenschap. „Zo kun je elke week wel een andere favoriet aanwijzen.”